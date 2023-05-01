Kara kış değil, bahar diyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Öfke mi, sevgi mi? Kriz mi, hukuk mu? Yoksulluk mu, zenginlik mi? Kara kış mı, bahar mı? Bahar diyoruz bahar” dedi.

Ahmet Terzi - ANKARA

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı’nın İzmir mitinginde konuştu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, mitingde şunları söyledi: 14 Mayıs’taki seçim, aslında bir referandum. İki tercih var önümüzde. Otoriterlik mi, demokrasi mi? Keyfilik mi, hukuk mu? Baskı mı, özgürlük mü? Tek akıl mı, ortak akıl mı? Korku mu, umut mu? Öfke mi, sevgi mi? Kriz mi, hukuk mu? Yoksulluk mu, zenginlik mi? Kara kış mı, bahar mı? Tüm Türkiye İzmir’i duysun, cevap net, tercih net. Biz demokrasi diyoruz, zenginlik diyoruz, huzur diyoruz, özgürlük diyoruz. Millet olarak bunu istiyoruz ve bunu almak da en doğal hakkımız. Bahar diyoruz, bahar.”

Bu seçimi tüm Türkiye kazanacak

Babacan şunları söyledi: “İzmir, şimdi sizden bir söz almak istiyorum. 14 Mayıs’ta oy pusulasını önünüze aldığınızda, o oy verme kabinine girip de vicdanınızla baş başa kaldığınızda Sayın Kılıçdaroğlu’nun 13. Cumhurbaşkanı olmasına ‘evet’ diyecek miyiz? İkinci pusulada ister DEVA ister Saadet ister Gelecek isterse CHP için, CHP’nin oy pusulasının altına ‘evet’ diyecek miyiz? Söz mü? Ben sözümü aldım. İnanın hep beraber derin bir nefes alacağız. Nefes almamız kolaylaşacak millet olarak. Bu seçimi emekliler, işçiler, memurlar, gençler, esnafımız, çiftçimiz kazanacak. Bu seçimi, otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak. Bu seçimi tüm Türkiye kazanacak. Hazır mıyız? Haydi berekete. Haydi özgürlüğe. Haydi zenginliğe.”