CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan bir Sırp çete liderinin İstanbul Sarıyer’de bir villada yakalandığı haberleri üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi” dedi. CHP lideri açıklamasını, “Kartellere sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur” şeklinde sürdürdü. Haber Merkezi

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