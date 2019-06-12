Karamollaoğlu: Bakanlık boş konuşma yeri değildir

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Karamollaoğlu, pasaport krizi ile ilgili soruyu cevaplarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine verdiği cevabı eleştirdi. Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Soylu’ya “Hadi oradan be! Bunları sen yapmadın mı? Siyasi liderlere iki tane koruma vermek tabiatında vardır. Bakanlık boş konuşma birisine durduk yere cevap verme yeri değildir” dedi. Diplomatik pasaport alma sırasında yaşanan olayla ilgili soru üzerine Karamollaoğlu şunları söyledi; “Ben pasaportum yok demedim ki, bu tip meselelere devlet yetkililerinin hüsni niyetle yaklaşması gerek. Ben aradım Sivas Valisi’ni. Acaba bir şey vardı da bunu yeniden canlandırdılar mı diye ben aradım. İçişleri Bakanı müsteşarlığı arandı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı’ndan arandım. Umarım benim açıklamamı dinlediniz. Bana soruldu sizin pasaportunuz var mı var. Benim pasaportumu gittiğim zaman bana verememelerinin sebebi önüne konan şerhtir.

Suçsuzu itham ediyor, suçluyu savunuyor

“Allah rızası için biraz dürüst olun, bu devlet niyeti ile elbette bağdaşmaz. İçişleri Bakanı’na birisi laf atıyor atın bunu içeriye. Suçsuzu itham ediyor, suçluyu savunuyor. Bana pasaportumu müracaat ettiğim anda vermediler. İki tane korumayı anında aldılar. Şimdi içişleri bakanı çıkmış konuşuyor. Hadi oradan be! Bunları sen yapmadın mı? Siyasi liderlere iki tane koruma vermek tabiatında vardır. Bakanlık boş konuşma birisine durduk yere cevap verme yeri değildir. Ben yalan söylemem. Siz bunun altından başka yorumlar yapacaksınız. Onun için Türkiye bu halde. Onun için İstanbul seçimini kaybettiniz. Devletin bütün organları sanki Ak Parti’ninmiş gibi çalıştırıldı. Bunu biraz görün. AK Parti son zamanda fabrika ayarlarına dönmeye başlıyor da ortada fabrika kalmadı.”