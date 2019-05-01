Karamollaoğlu: Bu projeler durmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde asıl konunun, 1 Mayıs’ın hangi meydanlarda kutlanacağı değil, çalışanların haklarının tam manada nasıl temin edileceği olması gerektiğini vurguladı.

Partisinin Balgat Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Saadet lideri Karamollaoğlu, sözlerine çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak başladı. 5 ay içerisinde Saadet Partisi’nin yeni binasına taşınacaklarını ifade eden Karamollaoğlu, binanın bulunduğunu ve kaba inşaatının bittiğini belirtti. Karamollaoğlu, yatırım projelerine büyük kaynak aktarıldığını belirterek bazı projelerin durması gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, “Çanakkale Köprüsü...Şu an durması icap eder. Yüzde 40 değil daha yüzde 10’da bile değiller. İstanbul Kanalı’nı durdurmaları icap eder. Şu anda daha başlamayan, vaat edilen havaalanları var bunların durması icap eder” şeklinde konuştu. AA

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