Karamollaoğlu: Cansuyu oldu, nefes aldırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında konuştu.

Karamollaoğlu, “Ahlatlıbel’de çekilen kareler, kuraklaşan siyaset hayatımıza daha şimdiden cansuyu olmuş ve insanımıza bir nebze de olsa nefes aldırmıştır” diye konuştu.

6 parti genel başkanın buluşmasında diğer partilerden ayıran farklılıkların üstünü çizmediklerini ifade eden Karamollaoğlu, “Sadece ortak kaygılarımızın ve hedeflerimizin altını çizdik! Bizi bir araya getiren; ortak kaygılarımız, ülkemizin problemlerini çözme irademiz ve insanımıza rahat bir nefes aldırma isteğimizdir. O masada; sadece 6 genel başkan değil; o masa da 84 milyon insanımız dertleri ve özlemleri ile eşit bir şekilde oturmaktaydı. Yaşlı ile genci, kadın ile erkeği adil bir şekilde buluşturmaktadır o masa. A partisine oy veren ile B partisine oy vereni, Doğu ile Batı’yı, Kuzey ile Güney’i buluşturmuştur o masa” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz