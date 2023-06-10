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10 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Karamollaoğlu: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz

10 Haziran 2023, Cumartesi 00:22
TÜRKİYE, YANLIŞ EKONOMİK POLİTİKALAR SEBEBİYLE AĞIR BEDELLER ÖDERKEN, SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU, KİŞİLERDEN ÖNCE ZİHNİYET DEĞİŞİMİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI.

MEHMET KARA - ANKARA

Bu ülke hepimizin

SP Lideri Karamollaoğlu, “Unutulmamalı ki, bu ülke hepimizin! Önümüzde çözüm bekleyen yığınla problem var. Yüzde kaç oy alınırsa alınsın; bunlar yanlış politikaları benimseyen, bunlardan vazgeçmeyen bir siyasî partinin altından kalkacağı işler değildir. Bizim bir araya gelişimizin temel nedenlerinden birisi de zaten buydu” dedi.

“Yeni” demekle yeni olmuyor

Sadece “yeni” demekle yeni olunmadığının altını çizen Karamollaoğlu, “Önemli olan isimlerin değil zihniyetin değişmesidir. Zira özellikle son yıllarda defalarca tecrübe edildi ki, maalesef isimler değişse de zihniyet değişmiyor, zihniyet değişmeyince de sonuçlar değişmiyor! Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz, çıkmıyor!” diye konuştu.

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Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni kabine ile ilgili “Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu. “Ne tüm değerleri hiçe sayarak seçim kazananlar sevinmeli ne de muhalif seçmen üzülmelidir. Zaman, umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılma zamanı değildir!” diyen Karamollaoğlu, “Evet bu seçim önemli bir seçimdi, kritik bir eşikti; ancak unutulmamalıdır ki, bu ne ilk ne de son seçimdi. Bu ülke bizim, bu ülke hepimizin! Önümüzde çözüm bekleyen yığınla problem var. Yüzde kaç oy alınırsa alınsın; bunlar yanlış politikaları benimseyen, bunlardan vazgeçmeyen bir siyasi partinin altından kalkacağı işler değildir. Bizim bir araya gelişimizin temel nedenlerinden birisi de zaten buydu” ifadelerini kullandı.

Laf değil icraat önemli

Sadece “yeni” demekle yeni olunmadığının altını çizen Karamollaoğlu,  “Yeniliğin sözde değil özde olması lazım, lafta değil icraatta olması lazım. Politikalar değişmediği sürece, isimlerin değişmesinin hiçbir anlamı olmaz, olmuyor, nitekim bugüne kadar da olmadı! Önemli olan isimlerin değil politikaların ve zihniyetin değişmesidir. Zira özellikle son yıllarda defalarca tecrübe edildi ki, maalesef isimler değişse de yaklaşım değişmiyor, yaklaşım değişmeyince de sonuçlar değişmiyor! Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz, çıkmıyor! Bu nedenle bizim için ne Meclis Başkanının, ne Cumhurbaşkanı Yardımcısının ne de bakanların hiçbirinin dün bizimle aynı çatı altında siyaset yapmış olmaları bir şey ifade etmiyor; bizi bugün ne yaptıkları, nasıl yaptıkları ve yarın ne yapacakları ilgilendiriyor. Hiçbirinin kılık kıyafeti, sakalı bıyığı, nereli ve kimlerden olduğu ilgilendirmiyor; bizi hangi adımı atacakları ilgilendiriyor” dedi.

Kazanan kim oldu?

Karamollaoğlu şunları söyledi: “Gerçekleri görmek ve yanlışları terk etmek için hem iktidar partisi ve ona destek veren diğer siyasi partiler hem de tüm muhalefet partileri bu hususları asla unutmamalıdır. Evet, seçim bitti; ancak Sayın Erdoğan’a oy veren yüz binlerce emekli de, Sayın Kılıçdaroğlu’na oy veren asgari ücretli yüz binlerce ailemiz de, bugün hâlâ açlık sınırının altında bir ücretle geçinmeye çalışıyor; o halde kazanan kim, kaybedenler kimler?” 

 

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