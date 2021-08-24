Karamollaoğlu: Fazla ısrarı isabetli bulmam

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk’te Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu.

Altaylı’nın Oğuzhan Asiltürk ile ilgili, “Oğuzhan Bey sanki parti yönetimiyle farklı görüşe sahipmiş gibi tavır içinde. Siz AK Parti’ye sert bir muhalefet yaparken, Oğuzhan Bey dostane ilişki içinde. Bu ayrımın temel sebebi nedir?” sorusuna Karamollaoğlu, “Parti içi meseleleri medya önünde tartışmayı isabetli görmüyorum. Her partinin içinde farklı görüşlere sahip insanlar olur. Ancak partinin görüşü ortaya çıkıp deklare edildikten sonra görüşmeler, halka hitap o istikamette gerçekleştirilir” dedi. Politikaların genel idare kurulunda karara bağlandığını ifade eden Karamollaoğlu, “Farklı görüşlerin gündeme gelmesini prensip olarak zenginlik olarak görürüm. Haddinden fazla ısrarı isabetli bulmam. Bunu bütün arkadaşlarım da bilirler” dedi.

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