Karamollaoğlu: Hiçbir hedefleri tutmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu şunları söyledi: “Bugün 6 Eylül Çarşamba. Yılın ilk 8 ayını artık geride bıraktık. Son 10 yıldır sürekli olarak işaret edilen, iktidarın en sevdiği sloganı haline gelen 2023’ün bitimine ise sadece 4 ay kaldı. Günler, aylar ve yıllar geçti; geldi 2023 ve işte çoktan gidiyor bile. Tutulmayan sözlerle, suya düşen umutlarla, 180 derece sapma gösteren hedeflerle birlikte; işte geldi ve gidiyor 2023. İnsanımıza vaat edilen neydi, gerçekte ne oldu? Hedefler nelerdi, sonuçlar ne oldu? Hedef yıllık tek haneli enflasyondu, sonuç aylık çift hanelere yaklaşan enflasyon oldu. Kişi başı Milli Gelirde hedef 25 bin Dolardı, sonuç 10 bin Doların dahi altına düşüş oldu. İstihdamda, ihracatta, yatırımlarda ve geri kalan onlarca başlığın hiçbirinde hedefler tutturulamadı; aksine her geçen yıl bu hedeflerden çok daha uzaklaşıldı. Bir insanın sözleri iddia, yaptıkları ise ispattır! Bir siyasi partinin de seçim öncesi verdiği sözler iddia, iktidar olduktan sonra bunları yerine getirmesi ise ispattır! Bir siyasi partinin seçim başarısı başka, bir iktidarın ülkeyi yönetme başarısı bambaşkadır.”

Haber Merkezi