Karamollaoğlu: İlk defa duyuyorum

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Karamollaoğlu’na, Oğuzhan Asiltürk’ün kaleme aldığı yazı soruldu. Gazete Duvar’ın haberine göre Karamollaoğlu, “Ben onu duymadım. İlk defa sizden duyuyorum. Maalesef bazı çevreler bu konuyu kendilerine göre pompalayıp duruyorlar. Eğer yetmiyorsa uyduruyorlar. İki hafta önce basit bir rahatsızlıktan dolayı bir arkadaşımızı basın toplantısına görevlendirdim, ‘Saadet partisi gitti, Temel Karamollaoğlu ayrılıyor…’ yapmayın bunu yahu. Bu konuları istismar etmekten lütfen vazgeçin, gerçeklerle yüz yüze gelin. Böyle ‘acaba bir fitne çıkarabilir miyiz, bir karışıklık olur mu? Şöyle söylendi ama biz bunu şöyle tevil edebilir miyiz, gibi bence yorumları bir kenara bırakın. Teşekkür ediyorum ben buna cevap verme ihtiyacı da duymuyorum” cevabını verdi.