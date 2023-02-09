Karamollaoğlu: OHAL sansür aracı olmasın - Gün, topyekûn seferberlik günüdür

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “OHAL yetkilerinin suiistimal edilmesine, bir sansür aracı haline dönüştürülmesine de asla rıza gösteremeyiz” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Depremden etkilenen 10 ili kapsayacak 3 aylık OHAL kararına değinen Karamollaoğlu, “Bu sürecin titizlikle takipçisi olacağımızın bilinmesini arzu ediyorum. Elbette biz böylesine hassas bir süreçte vatandaşlarımızın lehine olacak her adımın destekçisiyiz. Bunun bilinmesini arzu ederiz ancak OHAL yetkilerinin suiistimal edilmesine, bir sansür aracı haline dönüştürülmesine de asla rıza gösteremeyiz” şeklinde konuştu.

Gün, topyekûn seferberlik günüdür

Karamollaoğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük afetlerinden birisiyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, “Hayatımın en zor konuşmalarından birisini yapıyorum. Yüreğimiz yanıyor. Acımız ve kayıplarımız çok büyük” ifadesini kullandı.Karamollaoğlu, “Gün, acılarımızı paylaşma günüdür, dayanışma günüdür, birlik ve beraberlik günüdür. Gün, hep birlikte yaralarımızı sarma günüdür. Gün, topyekun seferberlik günüdür. Bu felaketin üzerinden de ülke ve millet olarak gelebilir, bu zorlu günleri de birlikte aşabiliriz, buna gönülden inanıyorum” diye konuştu.