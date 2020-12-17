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Karnı tok insanlar görmek istiyoruz

17 Aralık 2020, Perşembe 21:42
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türkiye’de başı dik karnı tok, sırtı pek insanları maalesef pek göremez olduk” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile DP Genel Merkezi’nde görüştü. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Gültekin Uysal, “Türkiye; siyasî, iktisadi her alanda sistematik bir çöküş yaşıyor. Tükenmiş, iddialarından ari, yoksun hale gelmiş bir iktidar yapısı, öte tarafta kaynakları tüketilmiş bir Türkiye… Bu ülkenin geçmişini biliyoruz, nereden geldiğimizi biliyoruz, sorunları ve çözümlerini biliyoruz. Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı dışarıdan da içeriden de meydan okumalar var. Türkiye’de birliğin beraberliğin yanı sıra başı dik karnı tok, sırtı pek insanları maalesef pek göremez olduk” ifadelerini kullandı.

Milyonlarca insan mağdur ediliyor

İktidara yakın birtakım işadamlarının vergi borçları affedilirken bu pandemi sürecinde, milyonlarca insanı mağdur edildiğini, esnafına 500’er liradan başlayan yardımlar yapan iktidarı da üzülerek izlediklerini söyleyen Uysal, “Böyle bir süreçte iktidarın reform gibi, değişim gibi, dönüşüm gibi kavramları geçmişten günümüze nasıl tükettiklerini gördük. Devlet başkanlığı ile parti genel başkanlığının ayırsınlar. HSK’yı siyasetten bağımsız, özerk bir yapıya kavuştursunlar. Meclisin varlık nedeni olan bütçe hakkını geri iade etsinler. Siyasî Partiler ve Seçim Yasasını değiştirsinler. Denetleyici, düzenleyici hüviyetleri itibariyle RTÜK, Basın İlan Kurumu ile hepimizin verdiği vergi kaynaklarından faaliyetlerini yürüten Anadolu Ajansı ve TRT’yi, TBMM’de temsil edilen siyasî partilerin eşit bir şekilde temsil edildiği bir yapıya kavuştursunlar.  Eğer reform yapacaklarsa buradan başlasınlar” dedi.

HABER: FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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