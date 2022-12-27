Kaybedeceğini anlarsa adaylıktan çekilebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, internet medyasından gazetecilerle buluştu, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “seçilemeyeceğini anlarsa, adaylıktan çekilebileceğini” iddia etti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan için, “ ‘YSK adaylığımı onaylamadı, o yüzden aday olamıyorum’ diyebilir” dedi. Altılı Masa’nın dağılması gibi bir endişesi olmadığını belirten ve “Masanın dağılma şansı yok” diyen Kılıçdaroğlu, “Kendinizi kazanacak aday olarak görüyor musunuz?” sorusuna ise “Altı liderin göstereceği aday kazanacak. Sağduyuyla hareket edeceğiz ve bu aday kazanacak” karşılığını verdi. BBC Türkçe’nin haberine göre, Altılı Masa’da aday üzerinde uzlaşma olmaması halinde “çoklu aday” seçeneğinin gündemde olup olmadığı sorusuna Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi: “Masa’da görüşülmedi ama her olasılık olabilir. Benim düşüncem, tek adayla seçime gitmek ve seçimi almak lazım. Bu çok doğal. Tartışılabilir. Altılı Masa’da hiç gündeme gelmedi. Şimdi bir şey söylersem, bu diğer genel başkanların iradesine ipotek koymak olacak.”