Kaybedeceğini görürse aday olmayacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk’te Hülya Hökenek’in sorularını cevapladı.

“Zorluyorlar; ille de adayınızı belirleyin. Cumhurbaşkanı seçimleri yapıldı, kimse kimseye ‘şu adayı açıklayın da görelim’ dedi mi?” diye soran Saadet lideri, “Biz mantıksızlıkları ortaya koymaktan bayağı becerili toplum haline geldik. Cumhur İttifakı niye açıklamıyor? Sayın Bahçeli sayın Erdoğan’ı ‘bu benim adayım’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar ‘ben adayım’ dedi mi?” ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu, “Tayyip Bey, seçime kadar gözlemleyecek, kaybetme ihtimali güçlü olduğu takdirde başka bir adayı gösterecek. Kendisi kaybetmiş olmayacak, başka aday kaybedecek, bu söyleniyor” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 287

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.