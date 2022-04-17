Kaybedeceğini görürse aday olmayacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk’te Hülya Hökenek’in sorularını cevapladı.
“Zorluyorlar; ille de adayınızı belirleyin. Cumhurbaşkanı seçimleri yapıldı, kimse kimseye ‘şu adayı açıklayın da görelim’ dedi mi?” diye soran Saadet lideri, “Biz mantıksızlıkları ortaya koymaktan bayağı becerili toplum haline geldik. Cumhur İttifakı niye açıklamıyor? Sayın Bahçeli sayın Erdoğan’ı ‘bu benim adayım’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar ‘ben adayım’ dedi mi?” ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu, “Tayyip Bey, seçime kadar gözlemleyecek, kaybetme ihtimali güçlü olduğu takdirde başka bir adayı gösterecek. Kendisi kaybetmiş olmayacak, başka aday kaybedecek, bu söyleniyor” dedi.
Haber Merkezi