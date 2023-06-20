Kayıplar telafi edilmedi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, belirlenen asgari ücrete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ağbaba, “Asgari ücrete yüzde 34 zam yapılırken asgari ücretin ne resmi enflasyon karşısında ne dolar karşısındaki kayıpları telafi edilmeden yapıldı. Asgari ücretin ne resmi enflasyon karşısındaki bin 298 TL kaybı telafi edildi ne de 2 bin 270 TL dolar karşısındaki kaybı. Bu kayıpların öncelikli olarak 8 bin 506 TL asgari ücrete eklenmesi, daha sonra yüzde 34 zam yapılması gerekirdi. Bunlar yapılmadığı için tek başına verilen yüzde 34’lük zam, yılın geri kalan aylarında asgari ücretin yine açlık sınırı altında kalmasına neden olacaktır” dedi. Haber Merkezi

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