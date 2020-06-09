Kaynak kıtlığından değil, güven eksikliğinden

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında ekonominin büyüme hızının korunması ve uzun vadede ilerlemesi için sabit sermaye yatırımlarının arttırılması gerektiğini kaydederek, “Yatırımların canlanmamasının esas nedeni kaynak kıtlığı değil, güven eksikliğidir. Ekonomi yönetiminin uygulamayı koymayı düşündüğü ‘Yatırım taahhütlü avans kredisi’ iyi düşünülmemiş, ucu açık, her yöne ekebilecek olması nedeniyle faydadan ziyade ekonomik ve sosyal soruna neden olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Merkez Bankasının kaynaklarının ara ve ham madde ile yerli üretime aktarıldığı bir ekonomi modelini arzuladıklarını ve bunu seçim beyannamelerine de koyacaklarını söyledi. Durmuş Yılmaz, Türkiye’yi 2001 krizine götürecek adım ve kararlardan kaçınılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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