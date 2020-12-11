Kaynaklar 3-5 şirkete

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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

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11 Aralık 2020, Cuma
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında 2021 bütçesine eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu “Bütçe, iktidarın, ülke problemlerine karşı sunacağı bir reçete olmalıdır. İktidar, her yıl kırdığı faiz rekoruna bir yenisini daha eklemeye niyetli görülüyor. 2021 bütçe hedefinde faize ayrılan miktar 179,5 milyar lira. Bütçede faize ayrılan pay 179,5 milyar lirayken yatırımlara ayrılan pay 103,7 milyar lira, tarıma ayrılan pay ise 22 milyar lira” dedi. Yasalara göre milli gelirin en az yüzde 1’nin tarıma ayrılması gerektiğini hatırlatan Karamollaoğlu bütçede bu payın yarısının ayrıldığını belirtti.

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