Kayyım kararları hukukî değil, siyasîdir

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL, “AKP’NİN KAYYIM KARARLARI HUKUKİ DEĞİL SİYASİDİR!ASIL HEDEF İSTANBUL! İSTANBUL’A KAYYIM ATAMANIN TAŞLARINI DÜŞÜYORLAR” DEDİ.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kayyım kararlarının hukukî değil, siyasî olduğunu söyledi. X hesabından yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ın oyunu belli oldu” diyen Gültekin Uysal, şu değerlendirmelerde bulundu: “AKP’nin kayyım kararları hukuki değil siyasidir! Gayretleri, CHP ile DEM’i iltisaklı hale getirip CHP’yi kriminalize etmek! Asıl hedef İstanbul! İstanbul’a kayyım atamanın taşlarını düşüyorlar. Demokratik siyaseti yok ederek muhalefeti TBMM’de ihtiyaç duydukları zamanlama ile erken seçim kararı almaya zorlamak! Kayyıma hayır.”

Hani iç barışı tahkim edecektik?

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun da, “Hani bölgemizde büyük planlar vardı (ki var) onun için iç barışı tahkim edecektik? Hani bu emperyalistlerin oyununu bozan ‘muhteşem bir bilgelik’ idi? Hani bu “devlet aklı” idi? Devleti de ‘devlet aklı’ kavramını da ucuzlattılar! En başından beri aynı noktadayım: Bu olup bitenin devlet aklı ile alakası yoktur. Olsa olsa muhalif bloğu ve aktörlerini parçalamaya dönük kurnaz bir siyaset aklıdır. Muhalefet herkesten önce ortaya (ve birbirine) düşmemelidir. “Maruz kalan” değil, belirleyen olmalıyız” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA