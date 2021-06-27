Kayyumla olmaz, seçim yapılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı’nın 7’nci Olağan Kongresi’ne katıldı.

HDP’ye yönelik açılan parti kapatma dâvâsı ile ilgili de konuşan Karamollaoğlu şunları kaydetti: “Biz prensip olarak parti kapatılmasına karşısıyız. Parti kapatmalarına en çok maruz kalan Millî Görüş’tür. 4 partimiz çeşitli nedenlerde kapatıldı. Ancak tüm bu kapatmalara rağmen fikir ve temel ilkelerimizde hiçbir değişiklik olmadan yolumuza devam ediyoruz. Bundan dolayı ki siz bir ülkede halkın tercihine itibar etmezseniz ayrımcılığı bilerek veya bilmeyerek körüklersiniz, kamplaştırmayı derinleştirirsiniz.” Independent Türkçe’nin haberine göre, kayyum atamalarına da tepki gösteren Karamollaoğlu, “Bir yerde seçim olacak diyeceksiniz ama o seçimin arkasından hiçbir hukuki dayanak olmadan o seçimi iptal edeceksin ve kayyumlarla yöneteceksin. Eğer o suç varsa seçimi iptal eder yeni seçime gidersin. ‘Ben bir yeri beş yıl kayyumla idare ederim’ diyemezsin. Yanlış yaparsın. Eğer bunu yaparsan o seçimde oy kullananları alenen karşına alır ve sana karşı olan muhalefeti büyütürsün” şeklinde konuştu.