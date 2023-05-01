Kazanınca şükür namazı kıldık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı İzmir mitinginde konuştu.

Yavaş, “Bırakmak istemiyorlar çakarlı arabalarını, villalarını, 3-5 maaşı, likayatsızlığı, torpili bırakmak istemiyorlar. Bu düzen onların işine geliyor. ‘Yarın seçimi kazandığı an şampanya içerek kutlayanları mı seçeceksiniz, yoksa alnı secdeye değenleri mi?’ diyor. Biz seçimi kazandığımız akşam, otobüsün üzerinde şunu söyledik, ‘Ankara halkı bizi seçti. Asla zafer kazanmış saymıyoruz, bize oy vermeyenler düşmanımız değil’ deyip başladık. Sabah gittik, Hacı Bayram Camii’nde şükür namazımızı kıldık. ‘Bismillah’ dedik başladık. Siz bizi ne sanıyorsunuz?” dedi. İzmir - Anka

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