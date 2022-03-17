Kazdıkları kuyuya düşecekler

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP ve MHP’nin seçim mevzuatında değişiklik öngören kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan, “Erdoğan ve Bahçeli, kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecek. Seçim günü geldiğinde bu hesapların hepsi değişecek... Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli, baş başa verip jübile seçimlerine nasıl gireceklerini konuşmuşlar. Ancak görünen köy kılavuz istemez... Biz, kendilerini er ya da geç, kendilerine yakışan bir şekilde uğurlayacağız. Ardından, ülkemizi en kısa sürede huzura, zenginliğe ve adalete kavuşturacağız. Önümüzdeki seçimler, devletin elindeki tüm imkanların iktidardaki parti lehine seferber edildiği son seçim olacak” dedi. Ankara - Anka

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