Kemalist iddianamelerden farkı yok

Hukukçu Prof. Dr. Osman Can HDP’nin kapatılması dâvâsına ilişkin, “Türkiye siyasal kanalları kapatıyor. Bu, ‘şiddete başvurun’ demektir. Bunun ne anlama geldiği konusunda herkesin oturup düşünmesi gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Can’ın iddianame ile ilgili ilk tesbiti, “Bu iddianame Kemalistlerin hakim olduğu eski Türkiye’deki hazırlanan iddianamelerden farklı değil. Figürler değişmiş ama düşünce formatı aynı” şeklinde oldu. Bianet’in haberine göre, iddianamenin değerlendirme kısmına dikkat çeken Prof. Dr. Can, söz konusu iddianame ile parti kapatılmayacağını söyledi. İddianamenin amacına vurgu yapan Prof. Dr. Can, “iktidarın meşruiyet krizi içinde olduğunu” belirtti: “İktidarın seçimleri kaybetme ihtimali var ve böyle bir hamle yapma ihtiyacı duydu. Objektif mesaj ise ‘Kürt meselesinde PKK dışında muhatap tanımıyorum demektir. Demokratik kanalları kapatıyorum ve sadece şiddeti muhatap alıyorum demektir.”

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