Kendi kazdıkları kuyuya düşecekler

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti ve MHP’nin seçim kanunu teklifine, ‘’Bu iktidarın ve ortağının önümüzdeki seçimlerde ayakta durabilme imkanı yok. Bundan dolayı yeni seçim kanununu Meclise getirdiler. Tamamen basit ve ucuz politikalar içeriyor. Korkunun ecele faydası yok. Kendi hazırladıkları kuyuya kendileri düşecek. Getirdikleri bu teklifin altında kendileri ezilecek’’ sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi

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