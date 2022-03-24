"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Kendi tuzaklarına düşecekler

24 Mart 2022, Perşembe 21:09
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Flash TV’de Orhan Uğuroğlu’nun sunduğu Serbest Bölge programına konuk oldu.

AK Parti ve MHP’li milletvekilleri tarafından hazırlanan seçim kanunu teklifini, ‘tuzak’ olarak nitelendiren Babacan “Seçim günü geldiğinde kimin az oy alacağını, kimin çok oy alacağını halk belirleyecek. Önce MHP arkasından da AK Parti, şu anda hazırlamış oldukları tuzağa kendileri düşecek. 2018 seçim sonucuna göre bilgisayarda bir simülasyon yapıp ‘Kural farklı olsaydı’ şu kadar fazla vekil çıkartacaktık, kuralı değiştirelim’ çabası beyhude” dedi. Babacan, “Sayın Erdoğan ‘Yuvarlak masadan bir şey çıkmaz’ demiyor muydu? Çıktı işte. Biz çıkarttık” diyerek şöyle konuştu: “Seçimi kazanacaksak, partiler arası iş birliğini ülkemizin geleceği için şart görüyoruz.”


Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önceki gün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal  ile DP Genel Merkezinde bir araya gelerek 27 Mart’taki toplantı için fikir alışverişinde bulundu. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de son 24 saatin koronavirüs tablosu

    Gelen zarar giden zarar

    NATO'nun olağanüstü toplantısının ardından önemli açıklamalar

    Adil seçim için mücadele çağrısı

    Türkiye vaad ettiği sosyal hakları sağlamadı

    Nereye gidiyoruz?

    Et krizi kapıda

    Kurtardığınız ekonomi bu mu?

    Kendi tuzaklarına düşecekler

    Buram buram seçim hazırlığı

    Demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz

    Güney Kore ile Kuzey Kore arasında füze gerginliği

    Zelenskiy İsveç parlamentosuna hitap etti

    Rus ordusu İzyum şehrini kontrol altına aldı

    ABD'den Çin'e Rusya uyarısı

    Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 128 çocuğun öldüğünü açıkladı

    Seçim Kanunu teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi

    "Ukrayna'da sağlık merkezlerine 64 saldırı düzenlendi"

    Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kaldı

    Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili BM'den açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Manidar tevafuklar
    Genel

    Hukukla da insanlıkla da izah edilemez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İran’a ve Arabistan’a dönmek
    Süleyman KÖSMENE

    İsm-i azama mazhariyet
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Ümitsizliği hep birlikte kovalım!
    Ali FERŞADOĞLU

    Medrese-i Nuriye’leri yeniden ihya ve bir çağrı…
    Cevher İLHAN

    Güdük “seçim yasası teklifi”
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, Kur’ân’ın bürhanî bir tefsiri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.