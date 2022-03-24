Kendi tuzaklarına düşecekler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Flash TV’de Orhan Uğuroğlu’nun sunduğu Serbest Bölge programına konuk oldu.

AK Parti ve MHP’li milletvekilleri tarafından hazırlanan seçim kanunu teklifini, ‘tuzak’ olarak nitelendiren Babacan “Seçim günü geldiğinde kimin az oy alacağını, kimin çok oy alacağını halk belirleyecek. Önce MHP arkasından da AK Parti, şu anda hazırlamış oldukları tuzağa kendileri düşecek. 2018 seçim sonucuna göre bilgisayarda bir simülasyon yapıp ‘Kural farklı olsaydı’ şu kadar fazla vekil çıkartacaktık, kuralı değiştirelim’ çabası beyhude” dedi. Babacan, “Sayın Erdoğan ‘Yuvarlak masadan bir şey çıkmaz’ demiyor muydu? Çıktı işte. Biz çıkarttık” diyerek şöyle konuştu: “Seçimi kazanacaksak, partiler arası iş birliğini ülkemizin geleceği için şart görüyoruz.”



Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önceki gün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile DP Genel Merkezinde bir araya gelerek 27 Mart’taki toplantı için fikir alışverişinde bulundu.

Haber Merkezi