Kerkük’ün işgaline iktidar niye sessiz?

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Kerkük’te yaşananlara iktidarın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Uysal şunları söyledi:

“Ne yazık ki Kerkük tam anlamıyla bir işgalin eşiğinde! Türkiye’de popülist bir anlayışla ‘milliyetçi’ tavır alanların, bu coğrafyada kendilerinden habersiz adım atılmayacağını iddia edenlerin Kerkük’te yaşananlara sessiz kalması, Türkiye’deki ‘sessiz işgal’de olduğu gibi bu işgale de rıza gösterdiklerini düşündürüyor. AKP hükümeti Kerkük’ün teröristler tarafından işgal edilmek istendiğini görmüyor mu, yoksa yakın gelecekteki amaçlarına bu muhtemel işgal hizmet mi ediyor, bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. AKP hükümeti sahih ve samimi bir tepki göstermez, Kerkük’ün teröristler tarafından işgaline ses vermezse yakın zamanda ABD basınında çıkan “Türkiye, Orta Doğu’da ABD etkisinin gerçek anahtarıdır” sözlerini teyit etmiş, ABD’nin bölgedeki planlarına omuz vermiş olacak. Şunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var; #KerkükTürk’tür ve her ne olursa olsun öyle kalacaktır. Kerkük ABD’nin, terör örgütlerinin rıza ve planlarına terk edilemez. Türkiye bir kez daha ‘Süleyman Şah rezaleti” gibi bir rezalete tahammül gösteremez!”

Mehmet Kara - ANKARA