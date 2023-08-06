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6 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Keyfî rejimin bedelini millet ödüyor

06 Ağustos 2023, Pazar
“Keyfî rejimin TÜİK eliyle milletin sofrasındaki ekmeğin bilerek ve istenerek çalınması demektir” diyen DP lideri Gültekin Uysal, “Bir kişinin hezeyanlarını Türkiye’de tez diye uygulayacaksınız bedelini 85 milyon ödeyecek” şeklinde konuştu.

MEHMET KARA - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim sonuçlarını KRT’de değerlendirirken bugünkü ekonomik şartlara değerlendirdi.

Türkiye’nin içinde bulunduğu durum itibariyle sıcak günler yaşadığını söyleyen Uysal, “İster ekonomi boyunda hayat pahalılığından, ister Akbelen’da olup bitene bakalım ülkenin can alıcı gündemi var. Seçim döneminde Türkiye tarihî bir eşikteydi. Türk demokrasisinin en zor seçimiydi. Bilerek ve istenerek demokrasinin oksijeni yok edilmeye, eldeki meşru imkanlar daraltılmaya çalışıldı. Bu şartlar içerisinde yapılan seçim toplumsal beklentiyi karşılamak noktasında olumlu hem ittifak olarak hem siyasîler noktasında bir neticeyi alamadık” diye konuştu.

EKONOMİNİN KÖTÜ GİDİŞİNİ İKRAR ETTİLER

Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı’nın enflasyondaki düşüş işin önümüzdeki yıllara gösterdiğine dikkat çeken Gültekin Uysal, “Muhalefet olarak hangi iddia ile milletin karşısına çıkmışsak bugün iktidar tercihleri, attığı adımlar, söyledikleri sözlerle artık mızrağın çuvala sığmadığı gerçeğini ikrar etmek, itiraf etmek mecburiyetinde kalıyor” diye konuştu.“Keyfi rejimin TÜİK eliyle milletin sofrasındaki ekmeğin bilerek ve istenerek çalınması demektir” diyen Uysal, “Bir kişinin hezeyanlarını Türkiye’de tez diye uygulayacaksınız bedelini 85 milyon ödeyecek. Türkiye 20 yıldır kaynaklarını kötü kullanmasından dolayı vergi artışlarının ve zamların yapılıyor” şeklinde konuştu.

Altılı Masa ile ilgili açıklamalar rahatsız edici

Seçimin ardından Altılı Masa içinden ve dışından yapılan bazı açıklamaları rahatsız edici bulunduğunu da söyleyen Uysal, “Bazen haklı olmakta yetmiyor. Bunu kimseyi ilzam etmek içinde söylemiyorum. Bu bir üslup meselesi. Bir takım tartışmalar, netice itibariyle rekabet bitmiş değil. Önümüzde bir yerel seçim süreci var. Partilerin kendi içinde tartışmaları da olacak. Dışarıya aksettireceğiniz tartışmalar başkadır. Her partinin kültürü farklıdır. Hiçbir partiyi ‘niye böyle yapıyorsunuz’ diye eleştirmem.

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