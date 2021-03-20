Keyfî rejimin tabiî sonucu

DP lideri Gültekin Uysal, aynı gün hem Merkez Bankası Başkanı görevden alınmasını, hem İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini değerlendirirken, “Sınırsız Yetki-Sıfır Denetim’ mantığıyla kurulan ‘Mutlak İktidar/Keyfi Rejim’in tabiî sonucu ‘içe kapanan bir Türkiye!’” dedi.

Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal, aynı gün hem Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, hem İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini değerlendirirken, “Patron çıldırdı... Sınırsız Yetki-Sıfır Denetim’ mantığıyla kurulan ‘Mutlak İktidar/Keyfi Rejim’ in tabiî sonucu ‘içe kapanan bir Türkiye!’” şeklinde konuştu. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Uysal, “Bu kadar kötülüğü bu ülke haketmiyor! Vatandaşı olmasak eğlenceli bir ülke, Türkiye. Oldu olacak; parodi tam anlam bulsun diye Merkez Bankası Başkanlığı’na büyük mütefekkir/müçtehid Hamza Yerlikaya’yı atasaydınız bari!” dedi.

Akıl firar edeli...

“AKP’den akıl firar edeli epey oldu zaten!” diyen Uysal, şunları söyledi: “Aklı başında hiçbir kimse kalmadığı anlaşılıyor. Bu saatten sonra da biraz aklı olan hiçbir kimse hükümet ve bürokrasinin hiçbir noktasında görev almaz. AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın mesajı net! (Türkiye =AKP)den ümidinizi kesin! En asgarî ‘bir karar nasıl alınmışsa aynı yolla geri alınır’ hukuk usûlüne uyulmayan bir Hükümet ve ülkeden zaten ümit kesilmiştir. Eyyy dev memesinden cüceler emziren acayip memleketim!!!”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA