İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Suçluysa görevden alınsın” sözlerine, “Terörle mücadele, mülkiye müfettişleriyle yapılmaz. Terörle mücadele, savcılıklar tarafından ve savcının emrinde olan asayiş kuvvetleri tarafından yapılır. Bu, çok büyük bir ciddiyetsizliktir. Türkiye yangın yerine dönmüştür. İstanbul Belediyesi üzerinden bir algı oluşturmak ve onu yönetmeye kalkışmaktadırlar. (…) Vatandaş artık güven arıyor, güvenilir devlet adamı arıyor. Bunlar, güvenilmeyen devlet adamlarının istismarcı bakış açılarıyla şekillendirdiği bir algı yönetimi operasyonudur. Elbette Türkiye’de suç varsa suçlular cezalandırılmalıdır. Suçlular şayet makamlarda bulunuyorlarsa görevlerinden de alınmalıdır. Ama buradaki keyfiliğe izin verilmemeli” karşılığını verdi. Ankara - Anka

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