Keyfîliğin bedelini milyonlar ödüyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyerek, sınırsız yetki sıfır denetim anlayışıyla, bir sistem kurmaktan öte bir kişinin şahsi ihtiyaçları çerçevesinde bir düzen kurulduğunu, bu keyfi düzenin bedelini milyonlar, dar gelirli insanların sofrasında ödediğini belirterek, “Bir tarafta sokakta, çarşıda, pazarda var olan ve bağımsız kuruluşların ölçtüğü %200’lere varan enflasyon, diğer tarafta da TÜİK’in talimatla belirlediği enflasyon. Bu şekilde soframızdan çalıyorlar!” dedi.

Uysal, “Bizim derdimiz, bir kişinin batıl inançlarını ekonomik tezmiş gibi Milletin üzerinde uygulayamaması! Bizim derdimiz korkusuzca yaşama hürriyetini teminat altına almak! Bizim derdimiz her bir vatandaşımızın yarınından emin olması! Bizim derdimiz Meclis onayıyla yürürlüğe giren Uluslararası Antlaşmaların bir sabah uyandığımızda, bir kişinin keyfine göre kaldırılmaması!” ifadelerini kullandı.

Ankara - Recep Gören