Kılıçdaroğlu 10 puan önde

2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından ilk seçim anketleri sonuçları gelmeye başladı.

İlk anket: Yüzde 56.8 İlk anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında önde görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının resmen açıklanmasının ardından ilk anket Alfa Araştırma (ALF) tarafından yapıldı. Ankette Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 55,1 oy alırken Cumhur İttifakı adayı Erdoğan yüzde 44,9’da kaldı. Euronews Türkçe’nin haberine göre, ALF’nin anketi 6-7 Mart tarihlerinde 26 ilde CATI yöntemi ile bin 770 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı 6 Mart akşamı ilan edildiğinden anketin bir kısmının bu açıklamadan önce yapıldığı anlaşılıyor. Haber Merkezi

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