Kılıçdaroğlu: 20 yıldır hâlâ önlem mi alacaksın sen!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Keşke üzüntülü bir günde olmasaydık keşke bu kadar sorunlar yaşanmasaydı. 41 kardeşimizi toprağa verdik. 41 evde yangın var. Her birimizin yüreğinde derin acı var. (...) Siyaset kurumunun bu kadar acımasız olması doğru değil. Yakışmıyor bize. Onların bir sloganı vardı, yüz karası değil kömür karası böyle kazanılır ekmek parası diye. Gittim. Arkadaşlarım da gittiler. Ailelerin bir kısmını ziyaret ettim. Yetkililerden bilgi almaya çalıştım. Derin bir acı var. Anne, eş, kardeşler tabutun başında. Tamamı genç. Yazıktır günahtır. Bir memleket böyle yönetilemez. 20 yıldır ya önlem alacağız diyorlar. 20 yıldır hala önlem mi alacaksın sen! Dünyada maden kazalarında bir numarayız ya! Ya bu ölüm niye bizim karşımıza çıkıyor. Dünyada herkes maden çıkarıyor neden en çok ölüm bizim ülkemizde oluyor” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz