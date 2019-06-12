Kılıçdaroğlu: 23 Haziran hakkı sahibine teslim etme seçimidir

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinde İBB Başkanı seçilen İmamoğlu'nu 23 Haziran'da yeniden seçeceklerini belirterek, "Dünyaya şu mesajı vereceğiz; 'Bütün baskılara rağmen İstanbul'da İstanbullu demokrasiden yana oy kullandı ve yeniden İmamoğlu'nu Büyükşehir Belediye Başkanı seçti" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Kağıthane ilçesinin Nurtepe mahallesinde halka hitap etti.

Kendisini 'hak, hukuk, adalet' sloganlarıyla karşılayan vatandaşlara, "Şimdi bunu ayın 23'ünde gerçekleştireceğiz. Elimizden alınan bir hakkı İstanbullular hak sahibine iade edecekler. Bu açıdan size inanıyorum, size güveniyorum. Sizler demokrasi mücadelesi yapıyorsunuz, adalet mücadelesi yapıyorsunuz, hak mücadelesi yapıyorsunuz, hukuk mücadelesi yapıyorsunuz yani insanlık mücadelesi yapıyorsunuz. O nedenle size yürek dolusu sevgilerimi saygılarımı sunuyorum" sözleriyle yanıt veren Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da sandığa gidileceğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, "Komşularımızı alacağız, yakınlarımızı alacağız, dostlarımızı alacağız, arkadaşlarımızı alacağız, hangi partiye oy vermişse vermiş vatandaşa diyeceğiz ki, 'Ayın 23'ündeki seçimler sıradan bir seçim değil. Bu bir hakkı sahibine teslim etme seçimidir. Bu bir parti seçimi değildir. Bu bir adalet seçimidir, bu bir hak seçimidir, bu bir hukuk seçimidir, bu bir insanlık seçimidir.' diyeceğiz ve götüreceğiz sandığa" diye konuştu.

'Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbullu'nun Belediye Başkanıdır'

Kılıçdaroğlu, "Kime oy vereceğiz? Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz" diyerek, "Hakkın sahibi olan Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz. Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra sadece CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı değildir. Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbullu'nun Belediye Başkanıdır. Seçilmiş Belediye Başkanıdır. Alnının teriyle kazanmış bir Belediye Başkanıdır. Kapalı kapılar ardında, siyasal baskılarla hakkı elinden alındı, mazbatası elinden alındı. Alınan mazbatayı İstanbullunun iradesi götürecek tekrar hak sahibine teslim edecektir, yani Ekrem Bey'e teslim edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu yeniden belediye başkanı seçeceklerini belirterek, "İptal ederlerse bir daha seçeceğiz. Dünyaya şu mesajı vereceğiz; 'Bütün baskılara rağmen, kapalı kapılar ardında kurulan bütün kumpaslara rağmen İstanbul'da İstanbullu demokrasiden yana, haktan yana, hukuktan yana oy kullandı ve yeniden, bir daha Ekrem İmamoğlu'nu Büyükşehir Belediye Başkanı seçti.' Söz mü?" dedi.

Kılıçdaroğlu, kendisine 'Söz' yanıtını veren vatandaşlara, "Size söz veriyorum bu mesajı dünyanın her tarafına ulaştıracağım. Bu da benim size sözüm olur" diyerek konuşmasını tamamladı.