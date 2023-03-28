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28 MART 2023 SALI - YIL: 54

Kılıçdaroğlu: Adaleti yeniden inşa edeceğiz

28 Mart 2023, Salı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Adaleti mutlaka ama mutlaka bu topraklara getirecek ve yeniden inşa edeceğiz” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde, Yenikapı’daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Büyük İstanbul İftarı”na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. 

Kendini bilmek kul hakkı yememektir

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, “Yunus Emre bu toprakların yetiştirdiği, hepimizin örnek alması gereken önemli bir değerdir. Yunus şöyle söyler: ‘İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.’ Buradaki temel felsefe kendini bilmektir. Eğer kendimizi, nefsimizi sorgulamazsak Yunus’un dileğini yerine getirmemiş oluruz. Kendini bilmek kin ve öfkeden arınmak demektir. Kendini bilmek adaletin peşinde koşmak demektir. Kendini bilmek vicdanının sesini dinlemek demektir. Kendini bilmek kul hakkı yememektir. Aynı zamanda kendini bilmek topluma adanmışlıktır. O nedenle bizler altı lider bir aradayız. Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyoruz. Bize destek veriniz” dedi.

Zor bir yol seçtiğimizi biliyoruz

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Beraber bir yola çıktık bu yolumuz uzun bir yoldur; hak yoludur, adalet yoludur, irfan yoludur, bilgi yoludur, bilim yoludur. Bu yola çıkanlar ülkemizin büyümesine, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacaklardır.” Bu yola çıkanların ülkenin büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Zor bir yol seçtiğimizi biliyoruz. Çünkü bozulan bütün dengelerin yeniden inşa edilmesini ve bunun için mücadele edilmesi gerektiğini biliyoruz ve gereğini yapacağız. Adalet için çıktığımız bu yolda vereceğiniz her türlü destek, amacımıza ulaşmayı hızlandıracaktır. Evlatlarımız, gençlerimiz, engellilerimiz, toplumun her kesimi için, adaleti mutlaka ama mutlaka bu topraklara getirecek ve yeniden inşa edeceğiz. Hepinizin vicdanına adaleti emanet edeceğiz.”

İstanbul - Anka

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