Kılıçdaroğlu fezlekesi Mecliste

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında olduğu 20 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı’nca ‘Gelen Kâğıtlar’ listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a havale edildi. Karma Komisyon’a sevk edilen diğer milletvekillerinin bir kısmı şu şekilde: “HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Diyarbakır Milletvekili İman Taşçıer, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz.” AA

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