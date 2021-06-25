Kılıçdaroğlu: Geçmişte başörtüsünde yanlış yaptık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine yönelik öz eleştiride bulundu.

Karamürsel Kültür Merkezi’nde kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu. “Sizin hiç kabahatiniz yok mu diye bir soru da gelebilir? Kim dedi bizim kabahatimiz yok diye? Bizim bir sürü kabahatimiz var. Biz kendimizle de hesaplaşıyoruz, yanlış yaptığımız şeyleri, yanlış yaptık diyoruz. Bir dönem ne yaptık biz? Başörtüsünü Türkiye’nin bir numaraları sorunu hale getirdik. Sana ne kardeşim başörtüsünden sana ne. Başörtülü mü, başörtüsüz mü ona bakmayacağız. Sen şuna bakacaksın, o kadının karnı doyuyor mu? İşi gücü var mı? Evlâdı üniversiteyi bitirdiyse iş buldu, mu bulamadı mı? Sen ona bakacaksın. Huzur içinde yaşıyor mu, sen ona bakacaksın.” ifadelerini kullandı. Dinin, kimliğin, yaşama tarzının, siyasete alet edilmesine karşı olduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, “Ölçümüz ne? Ölçümüz bayrağımız, başka bir de vatanımız. Bayrakla ve vatanla sorunu olmayan herkesin benim başımın üstünde yeri var” dedi.