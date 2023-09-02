Kılıçdaroğlu: Hangisi fitne?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBB Başkanı Erinç Sağkan’ın konuşmasının kısıtlanmasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu şöyle dedi:

“Sayın Sağkan’ın ‘Mesleğimizi icra ettiğimiz yargı sisteminde hukuka güven alarm vermektedir.’ uyarısı mı fitnedir, yoksa bu konuşmanın engellenmesi mi? Sayın Sağkan’ın ‘Ülkemiz, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 140 ülke arasında 116; Doğu Avrupa ve Asya kategorisinde ise 14 ülke arasında sonuncu olmuştur.’ uyarısı mı fitnedir, yoksa bu konuşmanın engellenmesi mi? Sayın Sağkan’ın ‘AYM ve AİHM kararları mahkemeler tarafından emsal dosyalarda göz ardı ediliyor.’ uyarısı mı fitnedir, yoksa bu konuşmanın engellenmesi mi? Erdoğan millet ile devlet kurumları arasına ekilmiş bir fitne arıyorsa, önce aynaya, sonra da etrafına bakmalıdır.”

Okunma Sayısı: 145

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.