Kılıçdaroğlu: Her oy değerli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs Seçimlerinde oyların korunması ve sonuçların şeffaf bir şekilde paylaşılması için ‘Türkiye Gönüllüleri’ne katılma çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Sevgili halkım. Millet İttifakı olarak 85 milyona bereket, huzur ve zenginlik sağlamak için geliyoruz. 14 Mayıs’ta sandığa gideceksiniz. Bizim için her oy değerlidir. Verilen oyun doğru kayda alınması ve sonuçların kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması, demokrasimiz için ekmek gibi su gibi gereklidir. Seçme ve seçilme hakkını korumak, huzurlu ve güvenli bir seçim iklimi oluşturmak için her bir vatandaşımıza önemli görevler düşüyor. Bu anlamda değerli halkımızın sandık güvenliğini sağlamak için görev alacağına ve değerli oylarının korunmasına özen göstereceğine güvenim tam. Hemen bugün turkiyegonulluleri.org adresine kaydınızı yaptırın ve Türkiye gönüllüsü olun. Türkiye’mizi el birliğiyle feraha, refaha yani güzel bir geleceğe taşıyalım” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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