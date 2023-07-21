Kılıçdaroğlu: İttifak mümkün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı Habertürk canlı yayınında Millet İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Seçim ittifakıydı. Seçim bitti, liderler olarak zaman zaman konuşuyoruz tabii.” dedi. “Yerel seçimde ittifak olur mu?” sorusuna verdiği cevapta, “Bilmiyorum. Henüz o aşamaya gelmedik. Sanki ittifak yokmuş gibi her parti öyle çalışıyor. Yeri zamanı gelir eğer ittifakı oluşturacak ortam oluşursa yapılır” dedi. “Seçimleri kazansaydınız, ekonomide ne yapardınız?” sorusuna da Kılıçdaroğlu, “İlk yapacağımız işlerden birisi kamuda israfı önleme genelgesi çıkarırdık, bunlar gibi yapmazdık. Saray dediğiniz ayrı bir dünya. İsraf gırla gidiyor, milyarlar gidiyor orada. Dolar bazında ihale alacaksınız, gelir garantisi alacaksın onları da bitirecektik” diye cevap verdi. Haber Merkezi

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