Kılıçdaroğlu: İyilikte yarışacağız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Mübarek aydayız. Manevi duygularımızın zenginleştiği bir aydayız. Daha hoşgörülü olmamız gereken, birbirimize daha sıcak bağlar, sevgiler, selamlar sunmamız gereken bir aydayız. Depremde yaşanan felaketi ve felaket sonrası yaşanan büyük dramı unutmamak durumundayız. Orada yaşayanların, çadırlarda yaşayanların, konteynerlerde yaşayanların acılarını bilmek, onların acılarını paylaşmak, onlara her türlü yardımı yapmakla mükellefiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Hep beraber olacağız, birlikte olacağız. Kini ve öfkeyi yüreğimizden söküp atacağız. Beraber, birlikte, kardeşçe huzur içinde bu ülkede yaşayacağız. Beraber yaşadığımız zaman göreceksiniz, birlikte yaşadığımız zaman göreceksiniz. Bereketi, güzelliği, kardeşliği, kucaklaşmayı göreceksiniz. Siyaseti iyilikte yarışma alanı olarak belirleyeceğiz, iyilikte yarışacağız, kötülükte değil. Bizde kötülük, kin, öfke yok bereket var, sevgi var, kucaklaşma var” diye konuştu. Ankara - Anka

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