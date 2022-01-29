Kılıçdaroğlu: Medya önünde birlikte imza atacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’de gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Kılıçdaroğlu, 6 muhalefet liderinin ortak bir hedefi olduğunu belirtirken, “6 muhalefet liderinin ortak hedefi, bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getirmektir. 6 partinin genel başkan yardımcıları, güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya geldi. Bu çalışma sonucunda 23 sayfalık metin ortaya çıktıktan sonra üzerinde uzlaşma sağlandı. 6 lider bir araya gelecek ve o metni imzalayacak. Türkiye’ye gerçek anlamda demokrasiyi, insan haklarını, yargı bağımsızlığını getirmek istiyoruz. Şubat ayının içinde bu metne imza atacağız. Ortak metni medya önünde hep beraber sahipleneceğiz. İlişkiyi eşitler arasında götüreceğiz. Partilerin aldığı oy önemli değil, eşit ilişkiyi önemsiyoruz.” dedi. Haber Merkezi

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