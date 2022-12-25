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25 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Kılıçdaroğlu: Memlekette huzur lazım

25 Aralık 2022, Pazar 18:28
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de kadınlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde kadınlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, “Bir kardeşim dedi ki ‘ben, ailem, geçmişte AK Parti’ye oy verdik, şimdi hakkınızı helal edin.’ Helal olsun. Kadın kardeşlerim, helalleşelim diye bir çağrı da yaptım. Artık kamplaşmayalım, kavga etmeyelim. Niye kavga ediyoruz Allah aşkına. Birilerinin oyununa, tuzağına niye düşüyoruz. Derdimiz var. Sorun, derdi çözmekte. Sorunları çözmemiz lazım. Memlekette huzur lazım. Huzur olmazsa mutfaklarda bereket olmaz. Evde bereket, huzur olmaz. Huzurun, bereketin, güzelliğin olması lazım. Anne, çocuğunu güzellik içinde yatağa yatırmalı. Üniversiteye gönderdiyse o çocuğun güzel bir yurdu olmalı. Gözü arkada kalmamalı. Anneler, size söz veriyorum; en geç bir yıl içinde hiçbir öğrenci, ‘benim yurt sorunum var’ demeyecek. Kız öğrenciler, erkek öğrenciler; birer, üçer kişilik odalar, sıcak soğuk suyu, geniş bant internet erişimi, mutfağı… Evlatlarımızı el bebek, gül bebek yaşatmak zorundayız” dedi.

Kayseri - Anka

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