Kılıçdaroğlu’na bir destek daha

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelen Ümit Özdağ, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldıklarını duyurdu.

Recep Bozdağ - İSTANBUL

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelen Ümit Özdağ, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldıklarını duyurdu. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu , “Bir metin hazırlandı. O metni paylaşacağız. Türkiye’nin geleceği açısından, huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye’nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşması açısından her bir partiye sorumluluklar düşüyor. Güzel sonuçlar elde edildi. Dolayısıyla ev sahipliği yaptığı için genel başkan ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Umarım Türkiye çok daha güzel bir atmosferde seçim sonrası tekrar buluşacağız” açıklamasında bulundu. Ümit Özdağ ise, “Değerli vatandaşlar anne ve babalarınızdan aldığınız Türkiye’yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, Türkiye’nin ‘göçmenistan’ olmasını istemiyorsanız, kızınız sokağa çıktığı zaman endişelenmek istemiyorsanız, akşam saat 21.30’da oğlunuzu köşedeki bakkala güven içinde yollamak istiyorsanız, 28 Mayı’ta 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya destek verin ve Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verin. Bu Türkiye’nin ‘göçmenistan’ olmamasının tek yolu” çağrısında bulundu.