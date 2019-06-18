Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye: Müslümanlığı da politik malzeme olarak kullandılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haftalık grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Müslümanlığı da politik bir malzeme olarak kullandılar. İnsanları böldüler ayırdılar. Kardeşim herkesin inancı var . Kimin daha çok müslüman daha az müslüman olduğunu bilen bir Allahtır." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada darbe ile görevinden ayrılan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için başsağlığı diledi ve cumhurbaşkanına değer şekilde defnedilmesi gerektiği söyledi.

Kılıçdaroğlu, tekrarlanan İstanbul seçimiyle ilgili de AKP'li seçmenlere seslendi ve "AK Partili kardeşime sesleniyorum. Kim bu hale getirdi bu ülkeyi. Vicdanına sor bir allahaşkına. Bütün bunları yaparken müslümanlığı da politik bir malzeme olarak kullandılar" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Adalet Yürüyüşü'nün ikinci yılındayız. O yürüyüşe katılanlardan ne yazık ki aramızdan ayrılanlar oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Elbette adalet, insan haklarından yanayız bunlar demokrasinin olmazsa olmazı.

MURSİ MESAJI

Muhammed Mursi darbe ile devrildi. İki değerli milletvekilimi Mısır'a gönderdim, gidin yetiklilerle görüşün siyasi idamlara başvurmasınlar dedim. Kendisi mahkeme salonunda yaşamını kaybetti, Allah'tan rahmet diliyorum. Gönül isterdi ki bir cumhurbaşkanına değer şekilde defnedilsin. Gizlice, sadece ailesinin katıldığı bir törenle defnedildi bu hiç kabul edilebilir değildir.

'MEMLEKETTE 'KRİZ VAR' DEMEK YASAK

Bir grup akademisyen barış bildirisine imza atıyorlar bazıları hapiste bazıları tahliye oldu. Yine bir akademisyen imza atmış mahkemeye çıkmış. 30 ay hapis cezası öngörülüyor. Avukatı diyor ki benzer davalar dolayısıyla avukatlar beraat verdi. Makhkemenin verdiği cevap: O berat hakimin ayıbıdır. Bu hakim denen kişinin böyle bir cümleyi kullanmasının yargı üzerine düşürdüğü gölgedir. Başka bir mahkemenin verdiği beraat kararını ayıplıyorsan aşağılıyorsan senden daha ayıplı hakim yoktur. Merak ettiğim HSYK bunu ne yapacak? Bu tür insanlar adalet kavramının içini boşaltıyorlar.

Bu memlekette kriz var demek yasak. Ülkenin ekonomistleri düşünürleri kriz olduğunu söylüyor. Herkes kriz olduğunu biliyor. Çünkü günlük hayatın parçası. Bir yabancı ajansın muhabiri de dahil olmak üzere neden kriz var diye suç duyurusunda bulunuldu. İçlerinde Mustafa Sönmez, Merdan Yanardağ, Sedef Kabaş var. 'Kriz var' diyenlere BDDK diyor ki 'Bir dakika bunu söyleyemezsin'. Asıl suç duyurusunu memleketi bu hale getirenler hakkında bulun. Mutfaklarda yangın var.

'MÜSLÜMANLIĞI POLİTİK MALZEME OLARAK KULLANDILAR'

AK Partili kardeşime sesleniyorum. Kim bu hale getirdi bu ülkeyi. Vicdanına sor bir Allah aşkına. Bütün bunları yaparken müslümanlığı da politik bir malzeme olarak kullandılar. İnsanları böldüler ayırdılar. Kardeşim herkesin inancı var . Kimin daha çok müslüman daha az müslüman olduğunu bilen bir Allahtır. Memlekette adaletsizlik dizboyu nelerle uğraşıyoruz.

Ekonomik kriz var diyen gazetecilerin hapse girmesini istiyorlar. Mutfaklarda gerçekten yangın var. İstanbulun gecekondu mahallelerini geziyorum. Hiç geliri olmayan aileleri düşünün. Görünce tabloyu insan üzülüyor. Adaleti sadece hakim dağıtmaz. Yönetici de adalet dağıtır. Karnı tok olanın ben huzur içinde yatayım demeye hakkı yoktur. Geldiğimiz nokta çok acı. Kredi kartlarında taksit sayısını uzattılar. Adam zaten kredi kartından dolayı icraada adam. Bunlar ekonomi bilmiyor. Ekonomi dediğin nedir arkadaş sen biliyor musun? Ekonomi kalkınma demektir. Ekonomide herkes standardının yükselmesi lazım sen bunu biliyor musun.

'GÖMLEĞİ YANLIŞ İLİKLEDİNİZ'

Ben isyan etmeyeyim de kim etsin. Ben söylüyorum hakaret ediyorlar. Kibir abidesi bilmez , sosyete damat da bilmez bunları. Program açıklıyorlar ekonomiyi düzelteceğiz diyorlar. Çünkü gömleği yanlış iliklediniz. Bilmiyorsunuz.

15 mayıs 2019da bir karar aldılar. Binde bir oranında döviz işlemlerinde getiriyoruz dediler. Bir ay sonra 17 haziranda Erdoğan sanayicileri topladı. Kaldırdık dedi. Niye getirdin niye kaldırdın? Ne müjdesi kardeşim. gerçekten de Türkiye yönetilmiyor savruluyor.

Domates yüzde 96 fiyatı artmış. Soğan yüzde 97 artmış. Taze fasulye yüzde 123 artmış. işsizlik 8.5 milyona dayandı. Bundan çıkmanın yolu üretimden geçer. Nasıl düşürsün adam fiyatı. Elektrik zamlı ilaç zamlı. Bu adama geçen seneki fiyattan üreteceksin diyorlar. Sadece bu yılın ilk 4 ayında buğdaya 679 milyar dolar para ödedik. içeride buğday taban fiyatı 1350 lira. Bunlar gerçekten milli değiller. Bunların gerçekten üretimden haberi yok.