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20 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim

20 Mayıs 2023, Cumartesi 17:00
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Youtube kanalı Babala TV’de, siyasetçilerin soruları cevapladığı “Mevzular Açık Mikrofon” programına katılacak.

Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur, programla ilgili olarak Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Twitter hesabından paylaşım yapan Uğur, “Angara’ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey’den onayı bizzat aldım. Bu pazar çekiyoruz. Vatana Millete hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Gazete Duvar’ın haberine göre Uğur’un tweetini alıntılayan Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a programa katılma çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, “Pazar akşamı çekimdeyiz. Salonda ağırlık AK Partili gençlerimizden oluşacakmış. Dolayısıyla yabancı yok, seni de bekleriz Recep Tayyip Erdoğan. Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim” dedi.

Haber Merkezi

 

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