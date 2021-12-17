Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücrete ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeni asgari ücrete ilişkin, "4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Enflasyonu, fiyat artışlarını kontrol ederlerse en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki parti yöneticileri ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret ederek bir süre görüştü.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Görüşmede ekonomi ağırlık olmak üzere Türkiye'nin sorunlarını, dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Görüş teatisinde bulunduk. Var olan sorunlar malum, gazeteci arkadaşlar da bu sorunları biliyorlar. Sorunların çözümü konusunda da düşüncelerimizi yine karşılıklı birbirimize aktardık." dedi.

Karamollaoğlu da Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederken, belli aralıklarla görüşmelerin tekrarlanmasının faydalı olacağını dile getirdi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye İstatistik Kurumuna yaptığım ziyaretin etkileri görülüyor. Verilen rakam, asgari ücret olarak verilen rakam eğer yılbaşını alır ve dolar kurundaki yükselmeyi görürsek aslında düşük. O tarihte 384 dolardı, yani yılbaşında 384 dolar net gelir elde ediyordu bir asgari ücretli. Eğer aynı kur 15 lira üzerinden esas alınırsa 5 bin 760 lira olması lazım. Şimdi 4 bin 250 lira net oldu. 4 bin 250 lirayı da tabii yadırgamıyoruz. Eğer enflasyonu kontrol ederlerse ve fiyat artışlarını kontrol ederlerse 4 bin 250 lirayı en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilirler. Bütün mesele bu enflasyonun kontrol edilip edilmemesinde yatıyor."

Cumhurbaşkanı adaylığı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki "İttifak kabul ederse onur duyarım" şeklindeki sözleri hatırlatılarak, görüşmede bu konunun gündeme gelip gelmediği sorulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu konuda söylenmesi gereken her şey söylendi ve bitti, nokta." değerlendirmesini yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "Bu konuların netlik kazanması ancak seçim sathımailine girildiği zaman olur. Fikir teatisinde bulunulabilir. Bunlar özel olarak konuşulur ama ancak seçim kararı alındığı zaman veya seçim sathımailine girildiği zaman bu konuların görüşülmesi daha doğrudur, isabetlidir diye düşünüyorum. Biz aynı kanaatteyiz. Bu konuyu şu anda gündem yapmaya ihtiyaç duymuyoruz." diye konuştu.