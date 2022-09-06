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7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Kılıçdaroğlu: Ortak miting yapabiliriz

06 Eylül 2022, Salı 23:46
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masadaki 6 liderin, demokrasi, hak ve özgürlük istediğini belirterek, “Birisi konuşuyor diğerleri biat ediyor, bizde öyle bir şey yok. Herkes düşüncesini söyler. Bugüne kadar açıkladığımız bildirilerde altı parti liderinin de imzası var. Buyursunlar onlar da yapsınlar. Altı lider ortak miting de yapabiliriz ayrı ayrı da yapabiliriz. Sorun miting değil, bu sistem. Bu sistem Türkiye’yi felakete götürüyor” dedi.

Recep Gören - ANKARA

Kılıçdaroğlu, Altılı Masa”da çatlak olmadığını uzlaşılması durumunda cumhurbaşkanı adayı olabileceğini de söyledi. Foxtv canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, ilk yapacakları şeylerden birinin israfın önlenmesi olduğunu dile getirerek,  “Bütün partilerin bu konuda çalışmaları var. Yazılı bir metne dökülecek o genelgeyi çıkaracağız. Devlette israf felaket pozisyonda. Araçlardan bir iki tanesi kalır geri kalanı satarsınız. Bir kişi için 13-14 uçak tutulur mu. Bir de diyorlar ki biz dindarız. İsraf haram değil mi ya! Sen bir çocuğun yatağa aç girdiği yerde nasıl 13-14 uçak tutarsın!” diye konuştu.

DEVLET SOYULUYOR, SOYGUNLARIN ÜZERİNE GİDİLMİYOR

“Bu sistemi değiştireceğiz. Geciktikçe normalde bizim oyumuz artıyor. Biz bunda değiliz Türkiye elden gidiyor, Türkiye’yi perişan ettiler” diye konuşan Kılıçdaroğlu, “Parti sorunu olmaktan çıktı, sorun Türkiye sorunudur. Altı liderin bir araya gelmesinin sebebi Türkiye’nin sorunu aşması içindir. Allah aşkına bir açıklama yapıldı kimin eli kimin cebinde belli değil. Herkes malı götürmekle meşgul. Seçime gidiyoruz bunlar malı götürmek peşinde. Açıkça devlet soyuluyor. Soygunların üzerine gidilmiyor. ‘Başlatılan soruşturmalardan bir şey çıkar mı?’ Saraya bağlı. Biz saray değil cumhuriyet savcısı istiyoruz” şeklinde konuştu. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Bu enflasyonu kim yaptı Bak Kemal mi, Meral Hanım mı Ali Babacan mı yaptı kim yaptı? Hangi politika çıkardı? Şimdi dönüp bizi suçluyorlar. Devleti yöneten biz değiliz. Malı götürme telaşı içinde devlet yönetilmiyor” dedi.

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