Kılıçdaroğlu: Özür dileyip, telafi edin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından TÜİK’in açıkladığı verileri değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, “Dün paylaşılan verilerden anlaşılıyor ki TÜİK, hesaplama anlayışını değiştirdi. Bir başka deyişle, verilerin üstündeki makyajı azalttı, gerçeklere yaklaştı. TÜİK bu ‘hesaplama’ değişikliğiyle, daha önce milletin aldatıldığını; enflasyona göre maaşına zam alan milyonlarca vatandaşın kul hakkının yendiğini; talimat veren sarayın ve o talimatı yerine getirenlerin suç işlediğini kabul etmiş oldu. Artık gerçekler konuşuluyorsa, 12 aylık enflasyon yüzde 58 değil, yüzde 128’dir. Emekliden, işçi ve memurdan özür dilenerek, gerçek oranlara göre, derhal telafi zammı yapılmalıdır” dedi. Ankara - Anka

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