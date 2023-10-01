Kılıçdaroğlu: Siyaset zenginleşme aracı değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa’da Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Çalıştayı’na katıldı. Şanlıurfalı çiftçilere ücretsiz elektrik sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, yerel yönetim seçimlerini işaret etti.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında özetle şunları söyledi: “Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunların çözümünde eğer ahlaki temeli esas alırsak etik değerleri esas alırsak vatandaştan toplanan her kuruş verginin hesabını yine vatandaşa verebilirsek çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Siyaset kurumu kirlilikten arındığı sürece Türkiye’de sorunlar çok daha kısa sürede çözülür. Siyaset kurumunun bugün Türkiye’de temel sorunu kirlilikten arınmamış olmasıdır. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Eğer siz siyaseti zenginleşme aracı olarak görürseniz ülkenin sorunları çözülemez.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 129

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.