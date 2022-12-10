Kılıçdaroğlu: Türkiye günübirlik yönetiliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar’dan Elif Çakır ve Taha Akyol’un sorularını cevapladı. Enflasyonun baz etkisiyle düştüğüne dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Bunu iktisatçılar altı ay önce yazıyorlardı.

Fiyat istikrarı komitesi kurdular. Ne yapıyor? Merkez Bankası’nın görevini aldılar bir komiteye verdiler. Hangi fiyat istikrarından söz ediyorsunuz. Peynir fiyatı et fiyatını geçti. Şunu kabul edelim Türkiye öngörülebilir bir anlayışla yönetilmiyor, günübirlik yönetiliyor. Merkez Bankası’nın görevi enflasyonu önlemek ama yasalara uymuyor” dedi. Haber Merkezi

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