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Kılıçdaroğlu: Vaatlerimizi gerçekleştirerek güveni perçinleyeceğiz

03 Mayıs 2019, Cuma 11:42
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde kazanan belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "Olumlu bir dil kullanmak çök önemli. 'İntikam alacağım, hesabını soracağım' bunlar yok bizim kitabımızda" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, toplantıda özetle şunları söyledi:

“Vaatlerimizi gerçekleştirerek güveni perçinleyeceğiz. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlara bakınca beldenize hakkı hukuku adaleti getirdiğinizde beldenizdeki kaygıyı kaldıracaksınız. Güven vermek güveni pekiştirmek sizin elinizde.

Seçildikten sonra sizlere 10 temel ilkeyi gönderdik. Bir belediye başkanı suçlayıcı bir dil kullanmamalı, biz bu seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı kullandığımız olumlu dile bağlıyoruz. Olumlu bir dil kullanmak çök önemli. İntikam alacağım, hesabını soracağım bunlar yok bizim kitabımızda. Yapacağınız çok işler var. Bütün bu vaatleri yerine getirmek için yükünüz çok daha ağır.

Yeni görevlere liyakat esasına göre insanlar getireceksiniz. Sizin verdiğiniz her talimatı derhal yerine getirecek. Şeffaflık çok önemli, CHP’nin temel ilkelerinden birisi budur. Bağımsız dış denetimi yaptıran tek parti biziz. Belediyelerin de yapacağı bütün harcamaların hesabını vermeniz gerekir. Belediye Meclis toplantılarının kamuoyuyla paylaşılması. 3.5 milyon kişi İBB toplantısını izliyor. Olağanüstü bir şey. Kimin doğru kimin yanlış yaptığını herkes görmeli.

Dini ve milli bayramlarda belediye otobüsleri bedava olsun. Ne olacak, bu imkanların sağlanması lazım."

Etiketler: CHP, belediye
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