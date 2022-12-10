Kılıçdaroğlu ve Akşener: Önce sistem, sonra aday

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Karar TV’de Elif Çakır ve Taha Akyol ile “Gündem Özel’’ programında gündemi değerlendirdi.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Önce biz kendi programımızı oluşturacağız. Hepimiz aynı şeyi söylemeliyiz ki söylem birliği oluşsun. Bunları oluşturmadan aday belirlemek asla asla doğru olmaz.” dedi.

Diyelim ki aday belli oldu. Daha hükümet programı üzerinde anlaşmamışız. Bir parti lideri ayrı açıklama yapacak, aday ayrı açıklama yapacak. Vatandaş demez mi ki, bunlar daha aralarında anlaşmamış. Önce biz kendi programımızı oluşturacağız. Hepimiz aynı şeyi söylemeliyiz ki söylem birliği oluşsun. Bunları oluşturmadan aday belirlemek asla asla doğru olmaz. Bu çok tehlikeli bir şey, neyi nasıl yapacağımız konusunda anlaşmalıyız. Ayrıca sorun aday meselesi değil. Sorun sistemde. Devletin kurumlarını sağlıklı olarak oluşturursanız o zaman Ali gelir yönetir Veli gelir yönetir. Bizim ikinci yüzyıla çağrı programında söylediğimiz neydi? Ülkenin sürekli bir kurtarıcı beklemek durumundan kurtarılması. Bu devlet dediğiniz kurumun sağlıklı işleyişini sağlamamız lazım. Artık devletin kurumları sıcak siyasete alet olmamalı” ifadelerini kullandı.



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Kimse adaya dayatmada bulunmayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de, altılı masanın, parlamenter sistemin yol haritası çalıştığını belirtti. Cumhurbaşkanı adayının, bütün partilerin eğitimden ekonomiye, yargıdan toplumsal politikalara kadar oluşturduğu ana çerçeveyi benimseyeceğini, liderlerin ortaklaştığı konuları kamuoyuna anlatacağını kaydeden Akşener, genel başkanların da hem adaya hem de birlikte oluşturdukları seçim beyannamesine oy isteyeceğini, kimsenin adaya dayatmada bulunmayacağını söyledi.

İstanbul - anka